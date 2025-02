Animali in Senato, ok solo ai cani: ecco il regolamento

È stato approvato l’ingresso degli animali in Senato, in particolare dei cani. La norma è già in vigore, dopo molte discussioni. Possono portare il cane in Senato solo senatori in carica, dipendenti dell’Amministrazione, dei gruppi parlamentari e collaboratori, mentre gatti e altri animali domestici non sono inclusi.

I questori raccoglieranno le richieste per l’ammissione di un solo animale per richiedente, specificando l’ufficio di appartenenza e il percorso da seguire per raggiungerlo. I cani dovranno essere tenuti in un trasportino, se di piccola taglia, o al guinzaglio di massimo 1,5 metri. È fondamentale rispettare le normative igienico-sanitarie e gli ingressi secondari.

Gli animali potranno accedere solo negli uffici dei proprietari, a condizione che questi ultimi ottengano il consenso delle persone che lavorano nei dintorni. Corridoi e spazi comuni rimarranno off-limits, con la possibilità di attraversarli solo per un tempo strettamente necessario. I proprietari dovranno garantire lo stato sanitario del cane e non possono lasciarlo incustodito, assumendosi la responsabilità legale.

Sono previste regole rigide per garantire la tranquillità, evitando disturbi e danni. È vietato lasciare l’animale all’interno degli uffici senza supervisione e, in caso di smarrimento, occorre avvisare l’ufficio di questura interno. I proprietari devono munirsi di bustine igieniche e altri dispositivi per la pulizia. Questo regolamento, complesso e dettagliato, sarà sperimentato per un anno, con un primo feedback atteso tra sei mesi.