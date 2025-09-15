Animali in Scena: Teatro e Maschere all’Ecomuseo Ficana

L’Ecomuseo di Villa Ficana ha lanciato un percorso creativo intitolato “Animali in Scena – Laboratorio Teatrale e di Maschere in Cartapesta sulle Favole di La Fontaine”. Questo progetto, realizzato in collaborazione con la compagnia CTR – Calabresi Tema Riuniti e guidato dall’attore e formatore teatrale Luis Marreiros, combina il teatro e l’arte della cartapesta in un’esperienza formativa ispirata alle Favole di Jean de La Fontaine.

Il laboratorio è suddiviso in due aree principali: la prima riguarda il teatro e la narrazione, dove si svolgeranno esercizi di improvvisazione, espressione corporea e vocale, studio dei personaggi e preparazione della messa in scena; la seconda si concentra sulla realizzazione di maschere in cartapesta, che includerà progettazione, costruzione e decorazione di maschere ispirate agli animali delle favole.

Il percorso si concluderà con una performance finale aperta al pubblico, che potrà essere itinerante o ambientata negli spazi dell’Ecomuseo. Le maschere create saranno protagoniste di una narrazione corale.

Gli obiettivi del laboratorio sono avvicinare i partecipanti al teatro come forma di espressione corporea, vocale ed emotiva, stimolare la creatività manuale e artigianale, valorizzare il racconto orale e il lavoro di gruppo, e offrire un’esperienza immersiva di apprendimento partecipato.

Il primo incontro avrà luogo giovedì 25 settembre, dalle ore 18 alle ore 20, con prenotazione obbligatoria al numero 3272649634 o via email a [email protected]. La quota di partecipazione mensile è di 40 euro, inclusiva di copertura assicurativa, iscrizione alla Compagnia CTR e materiali per le attività.