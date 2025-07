Animali in pericolo: il dramma delle inondazioni in Cina

In Cina, la recente ondata di maltempo ha generato gravi allagamenti nella città di Yibin. Il fenomeno ha causato la dispersione di animali da fattoria, in particolare un gruppo di maiali.

I residenti, allarmati dalla situazione, si sono mobilitati per cercare di salvare i maiali che, trascinati dalle acque torrenziali, rischiavano di finire oltre un crinale pericoloso. In alcune riprese video, visibili online, si possono osservare i tentativi della comunità di prevenire un ulteriore dramma e di riportare gli animali in salvo.

La situazione, purtroppo, sottolinea le difficoltà che gli allevatori e i cittadini devono affrontare in caso di eventi meteorologici estremi, che non solo mettono a rischio la vita umana ma anche quella degli animali da fattoria.