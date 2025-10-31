Animali in pericolo a New York: l’incubo degli abusi

Il dipartimento di polizia di New York ha arrestato un uomo accusato di aver ucciso un gatto e di aver pianificato di “sacrificare” un altro animale durante Halloween. David Mosley, di 26 anni, è stato arrestato nel Bronx e affronta diverse accuse, tra cui crudeltà verso gli animali e smaltimento di animali morti.

La polizia ha avviato un’indagine dopo che utenti dei social media hanno segnalato che Mosley aveva pubblicato la foto di un gatto morto sul suo profilo Instagram, foto che risulta essere stata rimossa. Un veterinario di Brooklyn ha avvisato i soccorritori di non permettere a Mosley di adottare animali domestici, citando preoccupazioni riguardo alla sua condotta.

Mosley ha negato le accuse, affermando di aver solo trovato il gatto e di aver posato per una foto, spiegando di aver utilizzato sangue finto come effetto speciale. Ha anche dichiarato di essere diventato noto grazie a questa situazione.

Il post originale ha suscitato un’ondata di indignazione sui social network, con molti utenti che hanno criticato la sua condotta. La Zion’s Mission Animal Rescue ha anche condiviso un post su Mosley, esprimendo preoccupazione e invitando le persone a prestare attenzione se notano comportamenti sospetti.

Il veterinario locale ha descritto la situazione come sconcertante, sottolineando la necessità di proteggere gli animali domestici da chi potrebbe abusarne. Al momento, l’indagine da parte del DCPI della polizia di New York continua.