Animali in letargo: come sopravvivono

Con l’arrivo dell’inverno, numerosi animali selvatici sono costretti a cambiare le loro abitudini per fronteggiare il freddo e la scarsità di cibo. I primi a dover correre ai ripari sono gli abitanti degli ambienti montani, dove già in autunno le temperature si avvicinano allo zero e comincia a scendere la neve. Alcuni animali cercano un nascondiglio sicuro e ben riparato in cui rifugiarsi e avviano una serie di processi fisiologici per risparmiare energia.

Il letargo, l’ibernazione e le altre forme di quiescenza temporanea non hanno molto a che vedere con il “sonno”, ma sono piuttosto delle strategie adattative che comportano il rallentamento delle funzioni vitali e uno stato di torpore in cui la temperatura corporea scende, il battito cardiaco rallenta e il metabolismo si abbassa. La durata di questi periodi è variabile in relazione alle specie e al luogo di vita, e oggi è influenzata anche dai cambiamenti climatici.

La marmotta trascorre circa metà dell’anno all’interno di una tana, abbassando il proprio metabolismo fino a sfiorare la morte. Il suo letargo è caratterizzato da lunghe fasi di ipotermia in cui la temperatura corporea scende fino a 5°C, i battiti del cuore rallentano fino a meno di 15 al minuto e la frequenza respiratoria diminuisce da 40 a circa 5 respiri al minuto. La sopravvivenza è legata all’energia immagazzinata sotto forma di grasso nei mesi precedenti e alla presenza di conspecifici.

Gli orsi, invece, entrano in un stato di semi-letargo o ibernazione, in cui l’abbassamento delle funzioni metaboliche è minore rispetto ad altre specie. La temperatura corporea scende di 4 o 5 gradi rispetto ai valori normali e anche l’abbassamento del ritmo cardiaco e respiratorio è meno marcato. Anfibi e rettili, come rane e serpenti, sono animali a “sangue freddo” e non riescono a rimanere attivi quando la temperatura scende sotto i 10-15°C. Sono costretti a cercare riparo e a rallentare drasticamente i processi metabolici, entrando in uno stato di vita latente che dura fino all’arrivo di una nuova primavera.

