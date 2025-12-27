Animali in legno a Pescasseroli

Pescasseroli è un borgo situato nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, a 1.167 metri d’altitudine. Il borgo è noto per le sue strade acciottolate, le case in pietra locale e le tradizioni montane. Una delle attrazioni principali di Pescasseroli sono le installazioni di legno che si trovano nel borgo, che rappresentano personaggi e animali. Queste opere d’arte sono state create da artigiani locali e sono state posizionate in vari punti del borgo, creando un museo a cielo aperto.

Le installazioni di legno sono state scoperte da Cinzia C., che ha fotografato queste opere d’arte durante la sua visita al borgo. Le foto mostrano una mucca dai tratti dolcissimi, un personaggio in tuta da contadino con un volto che comunica gioia genuina e creature ibride tra il fantastico e il quotidiano. Queste figure sono state create con legno grezzo e sono state dipinte con colori vivaci.

Il borgo di Pescasseroli è anche noto per la sua atmosfera magica, specialmente durante la stagione autunnale. I fiori viola e magenta che decorano i balconi in ferro battuto creano contrasti cromatici straordinari contro le mura in terracotta. Le installazioni di legno, circondate da questi fiori rigogliosi, acquisiscono una dimensione quasi fiabesca.

Pescasseroli è anche un luogo dove l’artigianato locale è ancora vivo e pulsante. Gli artigiani locali creano opere intrise di saggezza popolare e simbolismo, come gli orologi a cucù che si intravedono nelle vetrine del borgo. Le figure di legno che Cinzia ha fotografato rappresentano una forma di artigianato vivo, che riporta in auge la tradizione della lavorazione del legno in Abruzzo.

Inoltre, Pescasseroli è facilmente raggiungibile da Roma e Napoli, rendendola un weekend ideale per chi cerca autenticità lontano dal caos urbano. Il borgo offre anche escursioni nella natura, momenti di contemplazione e la possibilità di scoprire l’artigianato locale. La lezione di Cinzia è quella di rallentare e scoprire la bellezza nascosta in questo borgo, dove la tradizione e la contemporaneità si incontrano.