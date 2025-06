Animali in fuga dopo incidente sull’A4: aiutateci!

Un incidente grave è avvenuto la mattina di domenica 22 giugno lungo l’autostrada A4 tra San Stino di Livenza e Cessalto. Un furgone che trasportava animali per l’adozione è uscito di strada, colpendo violentemente un’area al chilometro 440. A bordo del veicolo si trovavano il conducente, una collaboratrice e otto animali, tra cui cani e gatti. Entrambi gli esseri umani sono rimasti feriti.

Nell’incidente, quattro animali, precisamente due cani e due gatti, sono riusciti a scappare e risultano al momento dispersi nella campagna circostante. Tra questi, un cane di taglia media di nome Uli e una piccola femmina chiamata Lily. Le ricerche sono in corso e vengono coordinate dai volontari dell’associazione “La Zampa nel Cuore”, ma l’ampiezza dell’area rende le operazioni difficili.

Nel frattempo, gli altri quattro animali sopravvissuti, tra cui un amstaff, sono stati portati in salvo a Udine, dove aspettano di essere adottati da famiglie già pronte in diverse regioni italiane. I volontari stanno rilanciando un appello per richiedere aiuto nella ricerca degli animali scomparsi. Anche il sindaco di Cessalto ha aderito all’iniziativa.

Si chiede a chiunque avvisti gli animali dispersi o voglia collaborare di contattare i numeri WhatsApp 339.6452626 (Alessandra) o 345.0686108 (Antonella), sottolineando che gli animali potrebbero essere feriti o spaventati e necessitano di assistenza immediata.

