La clinica veterinaria AniCura Saint-Roch a La Rochelle ha inaugurato locali ristrutturati e ampliati, con una superficie quasi raddoppiata. La struttura offre servizi di cardiologia, diagnostica per immagini e oncologia, oltre a uno spazio di riabilitazione per animali. I lavori di ristrutturazione hanno richiesto un investimento di circa due milioni di euro e fanno parte del progetto della rete AniCura, filiale del gruppo statunitense Mars.

La salute animale è diventata un affare redditizio, con 16,6 milioni di gatti e quasi dieci milioni di cani in Francia. Il mercato della medicina veterinaria è in crescita, con un aumento del 4% all’anno. I gruppi finanziari e le multinazionali hanno iniziato ad acquisire cliniche veterinarie, offrendo ai veterinari la possibilità di vendere le loro strutture a prezzi elevati.

Tuttavia, questo trend ha sollevato preoccupazioni tra i professionisti del settore, che temono la perdita di indipendenza e l’imposizione di una logica commerciale. Alcuni veterinari hanno lasciato il loro centro dopo la vendita a un gruppo, affermando che i finanziatori impongono una logica che può portare a eccessi. La Fondazione diritto animale denuncia una logica sempre più commerciale e la tendenza alla concentrazione societaria, che può ridurre la concorrenza a scapito dei clienti.

Le autorità francesi hanno espresso preoccupazione per l’aumento delle tariffe e la concentrazione societaria, che può ridurre la concorrenza. Il consiglio di stato ha riaffermato le regole di indipendenza dei veterinari, ma le relazioni tra i gruppi e l’autorità regolamentare restano tese. Alcuni veterinari hanno testimoniato di aver ricevuto pressioni commerciali dai gruppi dopo la vendita della loro struttura, e di essere stati licenziati senza giustificazione.