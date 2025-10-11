Animali in Fiera: Scopri il Regno Animale in Romagna

Nel fine settimana si svolgerà in via Punta di Ferro la sedicesima edizione di “Animali in Fiera”, un evento dedicato al meraviglioso mondo degli animali, pensato per tutta la famiglia. La manifestazione occuperà un’area di 17.000 metri quadrati, suddivisi in sezioni tematiche, dove sarà possibile osservare esemplari rari ed esotici, come le carpe koi, simbolo di forza e fortuna, insieme agli animali da fattoria tipici della Romagna, come cavalli, gatti e cani.

L’evento prevede mostre, concorsi, conferenze, esibizioni, gare e laboratori didattici per adulti e bambini. Esperti saranno presenti per offrire consigli utili sulla gestione degli animali domestici. Sarà disponibile anche una vasta selezione di accessori e prodotti per l’alimentazione, insieme a servizi di toelettatura mobile offerti da Mondo Pet, che include bagni, tagli di pelo e pulizie dentali a prezzi scontati per l’occasione. I bambini potranno divertirsi nell’area ludica con varie attrazioni.

Una delle novità di quest’anno è la ricostruzione dei “dinosauri viventi” con i loro cuccioli, e una rappresentazione della foresta curata dalla Compagnia dei Lupi Feudi. La rassegna, organizzata da Romagna Fiere, punta a promuovere una conoscenza approfondita degli animali, seguendo i principi di educazione, cura e rispetto. L’evento si svolge con il supporto dei servizi veterinari ed è arricchito dall’esperienza di associazioni e allevatori. L’apertura avverrà dalle 9.30 alle 19.30, con un costo d’ingresso di 10 euro (ridotto a 8 euro per over 65, militari e disabili; ingresso gratuito per i sotto 12). Per ulteriori informazioni, visitare www.animaliinfiera.it.