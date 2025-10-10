Animali in Fiera a Forlì: scoprire il mondo animale

Forlì ospita nuovamente la rassegna fieristica dedicata al mondo animale, un evento che offre a bambini e famiglie l’opportunità di esplorare il fascino delle diverse forme di vita animale. L’iniziativa mira a promuovere una conoscenza approfondita, basandosi su tre principi fondamentali: educazione, cura e rispetto.

“Animali in Fiera”, alla sua 16esima edizione, si svolgerà alla Fiera di Forlì il 11 e 12 ottobre. L’evento rappresenta un’importante occasione per passare un weekend dedicato alla scoperta di animali vari, che spaziano da species rare ed esotiche come le carpe koi, a cavalli, cani, gatti e altri animali da compagnia. La rassegna, organizzata da Romagna Fiere, è garantita dalla supervisione dei servizi veterinari della sanità pubblica e dal contributo di associazioni, enti, federazioni, allevatori e fattorie didattiche.

All’interno di un’area di 17mila metri quadrati, il programma comprende mostre, concorsi, conferenze, esibizioni, gare e laboratori didattici sia per adulti che per bambini. Inoltre, sarà disponibile una vasta selezione di accessori, prodotti per l’alimentazione e la toelettatura degli animali, insieme a un’area ludica dedicata ai più piccoli.

“Animali in Fiera” è organizzata con diverse sezioni e aree tematiche, adatte sia per adulti che per bambini. L’accesso è gratuito per i bambini fino a 12 anni.