22.8 C
Roma
martedì – 14 Ottobre 2025
Animali

Animali in emergenza a Castel d’Azzano dopo esplosione

Da StraNotizie
Animali in emergenza a Castel d’Azzano dopo esplosione

La recente esplosione a Castel d’Azzano ha avuto conseguenze drammatiche, con un bilancio pesante per la comunità. Tre carabinieri hanno perso la vita nell’incidente, che ha richiesto subito l’intervento delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e del sistema sanitario locale. L’Ulss 9 Scaligera è stata fondamentale sia per assistere i feriti sia per gestire l’emergenza sul territorio.

All’ospedale di Villafranca, sei persone coinvolte nell’esplosione sono state ricoverate d’urgenza. Di queste, cinque sono state già dimesse. Rimane in ospedale un poliziotto, che ha necessità di un intervento ortopedico.

Inoltre, l’emergenza non ha riguardato solo le persone, ma anche gli animali. I veterinari del Servizio di Sanità Animale dell’Ulss 9 sono stati chiamati a intervenire per controllare una stalla vicina al casolare andato distrutto. In queste ore, gli operatori stanno seguendo le procedure per garantire il trasferimento in sicurezza degli animali.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Hotel sostenibili in Alto Adige: premi e innovazioni eco-friendly
Articolo successivo
Innovazione e sostenibilità: Eurosider e Union Brescia in sinergia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.