Animali in emergenza a Castel d’Azzano dopo esplosione

La recente esplosione a Castel d’Azzano ha avuto conseguenze drammatiche, con un bilancio pesante per la comunità. Tre carabinieri hanno perso la vita nell’incidente, che ha richiesto subito l’intervento delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e del sistema sanitario locale. L’Ulss 9 Scaligera è stata fondamentale sia per assistere i feriti sia per gestire l’emergenza sul territorio.

All’ospedale di Villafranca, sei persone coinvolte nell’esplosione sono state ricoverate d’urgenza. Di queste, cinque sono state già dimesse. Rimane in ospedale un poliziotto, che ha necessità di un intervento ortopedico.

Inoltre, l’emergenza non ha riguardato solo le persone, ma anche gli animali. I veterinari del Servizio di Sanità Animale dell’Ulss 9 sono stati chiamati a intervenire per controllare una stalla vicina al casolare andato distrutto. In queste ore, gli operatori stanno seguendo le procedure per garantire il trasferimento in sicurezza degli animali.