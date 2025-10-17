18.9 C
Animali in difficoltà ad Addis Abeba: la storia di Feven

Ad Addis Abeba, in Etiopia, una giovane donna si dedica a salvare cani e gatti randagi in difficoltà, affrontando l’indifferenza della comunità. Si chiama Feven Malese, ha 29 anni ed è impegnata a fornire cure e dignità agli animali che vivono nelle polverose strade della capitale etiope.

Feven ha creato un rifugio improvvisato per circa 40 animali e si prende cura di altri 700 cani e gatti, che nutre direttamente per strada. Ogni giorno si dedica a questo compito, cercando di aiutare quanti più randagi possibile in una città che spesso ignora il loro bisogno.

La giovane attivista fa notare che la cultura rappresenta una delle principali sfide. Gli animali, in Etiopia, sono spesso considerati solo guardiani e non amici. Molte persone non si chiedono se i cani possano avere sentimenti o bisogni. Feven lotta per cambiare questa visione, proponendo un modello in cui i cani siano visti come compagni di vita, da rispettare e amare.

Addis Abeba è una città moderna in continua crescita, ma in questo contesto di contrasti tra modernità e povertà, gli animali di strada continuano a vivere in grandi difficoltà. Molti abitanti comprano cani costosi come simbolo di status sociale, mentre ci sono moltissimi randagi che necessitano di aiuto.

Insieme ad altri attivisti, Feven si batte per garantire vaccinazioni ai cani e prevenire l’abbattimento a causa di malattie, oltre a promuovere la sterilizzazione e fornire cibo agli animali bisognosi.

