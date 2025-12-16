14.4 C
Roma
martedì – 16 Dicembre 2025
Animali

Animali in condizioni precarie a Cagliari

Da stranotizie
Animali in condizioni precarie a Cagliari

I carabinieri Forestali del Nucleo Cites di Cagliari hanno effettuato un’ispezione in un negozio di animali esotici con il supporto dei militari della Stazione di Sant’Avendrace e di personale veterinario. Durante il controllo, hanno riscontrato che gli animali erano detenuti in condizioni igienico-sanitarie precarie e in alcuni casi in evidente stato di sofferenza.

Tra gli animali controllati ci sono 17 pappagalli tutelati dalla Convenzione di Washington, per i quali sono in corso ulteriori verifiche sulla documentazione. È stata ipotizzata la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. La titolare del negozio, una 74enne cagliaritana, è stata deferita all’autorità giudiziaria.

I militari hanno disposto il sequestro penale del negozio e degli animali, affidati temporaneamente in custodia giudiziale alla stessa indagata, a causa delle condizioni dei locali.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Vacanza invernale in Val di Sole
Articolo successivo
Hortus Harmonicus a Livorno
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.