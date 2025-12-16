Animali in condizioni precarie a Cagliari

I carabinieri Forestali del Nucleo Cites di Cagliari hanno effettuato un’ispezione in un negozio di animali esotici con il supporto dei militari della Stazione di Sant’Avendrace e di personale veterinario. Durante il controllo, hanno riscontrato che gli animali erano detenuti in condizioni igienico-sanitarie precarie e in alcuni casi in evidente stato di sofferenza.

Tra gli animali controllati ci sono 17 pappagalli tutelati dalla Convenzione di Washington, per i quali sono in corso ulteriori verifiche sulla documentazione. È stata ipotizzata la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. La titolare del negozio, una 74enne cagliaritana, è stata deferita all’autorità giudiziaria.

I militari hanno disposto il sequestro penale del negozio e degli animali, affidati temporaneamente in custodia giudiziale alla stessa indagata, a causa delle condizioni dei locali.