Animali in bottiglia italiani

Un mistero che resisteva da tre secoli è stato finalmente risolto grazie a un articolo pubblicato sulla rivista “Museologia scientifica”. La collezione tassidermica di padre Jean Baptiste Fourcault, comprendente trentacinque uccelli e un mammifero tassidermizzati e racchiusi in ampolle di vetro, si presenta in uno stato di conservazione straordinario nonostante i secoli trascorsi.

Le ampolle, realizzate appositamente, presentano un’unica apertura, una piccola imboccatura che Fourcault sigillò dopo avervi inserito gli animali, di dimensioni superiori al foro visibile, insieme agli elementi necessari alla loro contestualizzazione. Per lungo tempo è rimasta senza risposta la domanda su come animali ed elementi scenografici siano stati introdotti all’interno delle ampolle se l’unico foro apparente risultava troppo stretto per consentirne il passaggio.

Grazie all’impiego di moderne metodologie di indagine, tra cui radiografie e tomografie assiali, e allo studio di alcuni esemplari conservati in teche non originali, questo segreto è stato finalmente svelato. Le analisi effettuate hanno permesso di ricostruire materiali e procedimenti adottati da Fourcault, rivelando che quello che appariva come il foro di ingresso era in realtà un’apertura apparente ridotta. L’imboccatura visibile è stata ottenuta sovrapponendo all’apertura reale un colletto di vetro fissato mediante gli elementi in legno del tappo.

Inoltre, l’apertura reale risultava in genere tre volte più larga e consentiva il passaggio di parti rigide e non comprimibili, come i crani degli animali, nonché di oggetti in legno che venivano introdotti in elementi separati e assemblati successivamente all’interno. I corpi degli animali venivano appositamente preparati per essere compressi e inseriti nelle ampolle. Le linee di giunzione del colletto in vetro e del margine dell’apertura dell’ampolla venivano abilmente “mascherate” da Fourcault mediante l’uso di eleganti cordicelle avvolte attorno al vetro, mentre le linee di giunzione degli oggetti in legno venivano nascoste da carteggi incollati.

Le campane di Fourcault hanno una valenza tassidermica peculiare, esse non rappresentano solo un laborioso metodo di conservazione di animali impagliati nel tempo, ma vi è anche, da parte dell’autore, la chiara volontà di creare oggetti museali artistici unici, con l’innegabile arguzia di trarre in inganno l’osservatore.