Animali in aereo: nuove regole per viaggiare insieme

Negli ultimi tempi, le normative relative al trasporto di animali domestici in aereo stanno subendo importanti cambiamenti. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha avviato un’efficace iniziativa mirata a rendere più accoglienti le compagnie aeree nei confronti degli animali, sostenendo che anche gli animali di grossa taglia possano viaggiare in cabina con i loro proprietari.

L’Enac ha confermato che gli animali domestici con un peso superiore agli 8-10 chilogrammi saranno ammessi in cabina, a condizione che viaggino in trasportini adeguati e fissati correttamente. Tuttavia, ai posti vicino alle uscite di emergenza non sarà consentito il loro trasporto. Questa scelta si basa sulle recenti linee guida che puntano a riconoscere gli animali come membri della famiglia.

Le compagnie aeree non sono obbligate a rispettare queste nuove regole, ma potranno fare richiesta per ottenere l’autorizzazione a seguirle. Alcuni vettori tradizionali si sono già dimostrati più aperti alla questione, ma le compagnie aeree low cost tendono a mantenere politiche più restrittive. Ad esempio, Volotea accetta cani e gatti a bordo, ma molte altre compagnie aeree, come Ryanair e easyJet, non permettono il trasporto di animali, fatta eccezione per i cani guida.

I costi per il trasporto degli animali variano a seconda della compagnia, con spese che possono andare dai 39 euro per animali fino a 10 chili in cabina fino a cifre più elevate per quelli di taglia maggiore in stiva. L’Enac ha annunciato di voler presentare questi aggiornamenti a livello internazionale all’agenzia Icao, cercando un miglioramento globale delle pratiche di viaggio per animali domestici.