Animali in Abruzzo: nuove leggi per il randagismo e tutela

La settimana politica del Consiglio regionale dell’Abruzzo inizia con importanti appuntamenti. Martedì, la Prima Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” si riunirà per esaminare i pareri finanziari sugli emendamenti al progetto di legge n. 89/2025. Questo progetto riguarda interventi a sostegno della partecipazione e dell’informazione sul funzionamento degli organi regionali, del merito universitario e delle iniziative per valorizzare l’immagine della Regione. I lavori inizieranno alle 11 e il provvedimento è previsto in Aula nella stessa giornata.

Giovedì, la Commissione di Vigilanza si riunirà alle 10 per esaminare le procedure di selezione del personale di TUA Spa, in riferimento all’iniziativa dell’assunzione di operatori di esercizio. Durante l’incontro, sono previste audizioni del presidente dell’azienda e del direttore delle Risorse umane.

Inoltre, la Commissione discuterà le modifiche recenti alla legge regionale 47/2013, focalizzandosi sul controllo del randagismo, l’anagrafe canina e la tutela degli animali da affezione. Parteciperanno all’incontro l’assessore regionale alla Sanità e il responsabile del Dipartimento competente, insieme a rappresentanti di associazioni per la tutela dei diritti degli animali.