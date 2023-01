Animali, il nuovo trend di TikTok mette in allarme i veterinari: “Non fatelo!”

I trend su TikTok con protagonisti gli animali sono molti ma quest’ultimo ha messo in allerta i veterinari. Ecco di cosa si tratta.

La piattaforma del momento è senz’altro TikTok che grazie ai suoi video brevi riesce a far trasmettere emozioni ai suoi utenti. Tuttavia non sempre ciò che si trova è utile, anzi, in questo ultimo caso, ha fatto allarmare i veterinari di tutto il mondo. Proprio sul social network, infatti, è diventato virale un trend che riguarda i nostri amici a quattro zampe.

Il trend di TikTok con protagonisti gli animali che ha messo in allerta i veterinari

Il trend vede una razza di gatti in particolare: gli Sphynx. I video virali mostrano come estrarre un brufolo dal proprio gatto. Questa razza è caratterizzata dalla mancanza di pelo e questo la rende incline ai brufoli, che assorbe l’olio che accelera l’acne.

La pelliccia di un gatto, normalmente aiuta ad assorbire e distribuire gli oli dalla pelle. Senza pelliccia, l’olio della pelle può creare una pellicola che può portare all’ostruzione dei pori e alla formazione dei brufoli. Nei video più popolari riguardante questo trend, con milioni di visualizzazioni, si vede il profilo @sphynxcleaner.

Non si sa come questa pratica, apparentemente sconveniente, sia diventata una moda felina virale. Probabilmente il mix di brufoli e gatti è stato molto d’effetto tra gli utenti. Tuttavia i veterinari diffidano da questa pratica, in primis perché schiacciare i brufoli può peggiorare l’acne nel gatto. “Queste lesioni indicano un’interruzione della barriera cutanea e della pelle, e spremendole o schiacciandole si possono introdurre batteri, potenzialmente peggiorando la lesione, causando dolore e infezione“, ha una veterinaria, dottoressa Taylor.

La rimozione dei brufoli di uno Sphynx può anche causare dolore al gatto, danneggiando così il legame uomo-animale domestico. Invece di sbloccare manualmente i follicoli del felino, la dottoressa Taylor consiglia ai proprietari di fare regolarmente il bagno all’animale, di pulire i suoi giocattoli e le ciotole per il cibo e le bevande e, se necessario, di usare shampoo e salviette speciali per pulire le zone sensibili del corpo.