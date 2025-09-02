Animali Fantastici e il declino del Wizarding World in Italia

All’inizio, il franchise di “Animali Fantastici” sembrava una buona idea da parte di Warner, offrendo l’opportunità di esplorare il mondo di Harry Potter senza intaccare la trama principale. Tuttavia, le cose sono cambiate. Dopo il terzo film, “Animali Fantastici: I Segreti di Silente”, il silenzio che ha avvolto il franchise è stato notevole. La pellicola con Jude Law ha ricevuto recensioni negative da parte della critica e del pubblico, e il secondo film non era stato all’altezza delle aspettative, portando a un forte calo degli incassi nelle sale.

Da quel momento, non ci sono state comunicazioni ufficiali sulla chiusura del franchise, ma diversi attori hanno confermato che al momento l’intenzione è di abbandonare il progetto. Jude Law ha recentemente affermato che “Animali Fantastici” è probabilmente giunto al termine, e anche Katherine Waterston ha aggiunto che le possibilità di un seguito sono molto basse.

Nel frattempo, Warner è focalizzata sulla realizzazione di una serie TV dedicata a Harry Potter. Pertanto, sembra che Newt Scamander e i suoi amici siano destinati a scomparire dalla scena, deludendo coloro che speravano di vedere proseguire le loro avventure.