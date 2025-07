Animali famosi: il segreto del successo delle popstar

Nel panorama musicale contemporaneo, l’interazione tra artisti e animali domestici sta diventando sempre più significativa, trasformando i pet in veri e propri strumenti di marketing. Un esempio evidente è la campagna promozionale di Sabrina Carpenter per il suo nuovo album, Man’s Best Friend, che vede un adorabile cucciolo di Golden Retriever come protagonista.

In poche settimane, Sabrina ha sfruttato questo amore per gli animali, presentando il suo cane attraverso videoclip e storie sui social, coinvolgendo i fan nel processo di rivelazione della tracklist. Questa strategia ha fruttato un incremento di oltre 5 milioni di follower, portando la sua base a un totale di 48 milioni. L’unione tra charme e tenerezza ha rivelato un efficace strumento per aumentare le vendite e l’affetto verso l’artista.

Sabrina Carpenter non è l’unica a utilizzare il suo animale per raccontarsi. D’altra parte, la presenza di animali nelle vite delle celebrità musicali non è una novità. Molti artisti condividono spazi e momenti con i loro pet, elevandoli a vere e proprie icone virali.

Un interesse crescente si è manifestato anche nel campo scientifico, dove alcuni artisti hanno ispirato la denominazione di nuove specie animali, come una vespa battezzata in onore di Shakira e una rana dedicata a Ozzy Osbourne. Questo connubio tra musica e fauna non solo genera un’empatia immediata, ma accresce anche la viralità dei contenuti sui social, mostrando un lato più umano delle star.

In questo modo, i pet si integrano alle campagne promozionali degli artisti, dimostrando di essere elementi chiave nel rafforzare il legame tra musicisti e fan.