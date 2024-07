Animali ed emissioni nocive per l’ambiente , la nuova tassa cambia tutto

In tempi in cui la lungimiranza per quel che riguarda le azioni in ottica di salvaguardia futura del pianeta è ai massimi livelli, sono diversi i settori in cui si pensa di attuare modifiche per contrastare le emissioni nocive, causa maggiore dell’innalzamento della temperatura.

Se state pensando a limiti per quel che riguarda la circolazione con veicolo alimentati a combustibile fossile non potreste tuttavia essere più lontani dalla verità. In pochi sanno, infatti, che una delle cause maggiori di inquinamento da metano e cO2 sono gli allevamenti di animali destinati al consumo, in particolare mucche e maiali ed i sistemi utilizzati per produrre le materie necessarie al loro sostentamento influiscono per circa il 70% sul totale di queste emissioni, e proprio per questo è proprio in questo settore che sembrano destinati ad arrivare i cambiamenti più radicali, con alcuni stati che hanno già attuato una contromossa che sta facendo discutere.

Arriva la tassa sugli animali allevati per la Danimarca: Seguono da vicino gli altri stati europei

Il consumo di carne animale è cresciuto moltissimo negli ultimi decenni ma in questo momento sembra che il trend sia destinato a cambiare, in un modo o nell’altro. Uno dei paesi che esportano il maggior quantitativo di carne di maiale è proprio la Danimarca ma in futuro la carne danese potrebbe costare molto di più per via delle imposte che il governo ha deciso di inserire per gli allevatori.

Senza dubbio uno dei modi più facili per limitare velocemente il consumo di carne è quello di farne salire il prezzo ed in questo senso la tassazione risulta essere una leva facile da applicare ed immediata nel portare risultati. Dopo la super tax attivata nel Regno Unito in Danimarca arriva la tassa sull’allevamento di bestiame, una tassa dal valore anche fortemente simbolico visto che parte proprio da uno dei paesi come già detto con il maggior quantitativo di importazione di carne.

Per molti sembrava impossibile pensare ad un “autogoal” come questo, eppure la legge è diventata realtà ed a questo punto pare davvero difficile che altri stati membri non seguano la stessa via nei prossimi anni. Gli amanti della carne danese, ad ogni modo, dovranno spendere di più per portarla in casa propria, questione che potrebbe segnare l’inizio di un cambiamento verso una dieta più sana e meno ricca di proteine animali, una questione sulla quale bisognerebbe già riflettere a prescindere dal costo di questa materia prima.