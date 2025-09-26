24.9 C
Animali e salute: Festival a Reggio Emilia per il benessere

Da StraNotizie
Animali e salute: Festival a Reggio Emilia per il benessere

Sabato 27 settembre, dalle ore 9 alle 18, si svolge a Reggio Emilia il terzo Festival della Salute, dedicato alla prevenzione e alla promozione del benessere. L’evento, organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia, coinvolge vari partner istituzionali, associazioni e realtà sportive ed educative locali. Si terrà all’aperto, nel Parco del San Lazzaro, e offre ai partecipanti l’opportunità di scoprire iniziative per mantenere il benessere e ridurre l’incidenza delle malattie.

Al mattino, si possono seguire laboratori di cucina salutare, corsi di yoga, tai chi, ginnastica dolce e altre attività per tutte le età. Ci saranno anche giochi tradizionali, camminate con animali, incontri con asinelli e laboratori creativi. Tra le attività di rilievo, il “I° Orienteering della Salute” invita i giovani a muoversi nella natura, affrontando tematiche su alcol, alimentazione e salute mentale.

Nel pomeriggio, si susseguiranno eventi sportivi e culturali. I visitatori possono esplorare il Museo di Storia della Psichiatria, assistere a esibizioni di ginnastica e partecipare a tornei di vari sport. Sarà presente il progetto LIBRO VIVENTE, che promuove il dialogo e la comprensione interculturale. Il clou della giornata è la camminata non competitiva “LA LAZZARATA & UNIMORE RUN”, aperta a tutti, che conclude con premiazioni per supportare progetti di prevenzione e solidarietà.

Durante l’intera giornata, oltre 20 punti informativi forniranno consulenze su vari temi legati alla salute, con professionisti e volontari pronti a rispondere a domande e distribuire materiale informativo. Diverse associazioni saranno presenti per presentare i loro servizi, contribuendo a diffondere una cultura della prevenzione attiva e partecipativa.

