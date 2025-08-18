Animali e nomi bizzarri: storie dallo zoo di Berlino

Nel corso degli anni, i nomi degli animali dello zoo di Berlino hanno suscitato curiosità e dibattito. Recentemente, due cinghiali hanno attirato l’attenzione grazie a una campagna sui social, coinvolgendo gli utenti di Instagram per scegliere i loro nomi. Gli utenti hanno suggerito circa 80 nomi, e dai sei finalisti sono stati scelti Keiler Minogue per il maschio e Amy Schweinhouse per la femmina. Questi nomi sono omaggi a Kylie Minogue e Amy Winehouse. Inoltre, Amy ha recentemente dato alla luce un cucciolo, chiamato Ziros, in onore di una violenta tempesta.

Alcuni animali dello zoo sono diventati delle vere star, come l’orso polare Knut, presentato nel 2007 e deceduto nel 2011, il cui successo ha raddoppiato le visite al parco. Un altro popolare animaletto è stato Knautschke, un ippopotamo che, nato nel 1943, sopravvisse alla Seconda Guerra Mondiale e divenne un beniamino del pubblico. Nonostante il suo simpatico soprannome, Knautschke fu soppresso nel 1988 dopo un tragico incontro con il figlio Nante. In suo ricordo, è stata realizzata una scultura in bronzo, presente all’interno dello zoo.

Un episodio controverso è stato il nome di due formichieri, Benita e Adolpho. Benita, cresciuta a mano dopo essere stata abbandonata dalla madre, aveva un fratello maggiore di nome Adolpho. Questa scelta ha sollevato polemiche, con molti che hanno criticato l’accoppiata di nomi considerata inopportuna.