26.8 C
Roma
lunedì – 18 Agosto 2025
Animali

Animali e nomi bizzarri: storie dallo zoo di Berlino

Da StraNotizie
Animali e nomi bizzarri: storie dallo zoo di Berlino

Nel corso degli anni, i nomi degli animali dello zoo di Berlino hanno suscitato curiosità e dibattito. Recentemente, due cinghiali hanno attirato l’attenzione grazie a una campagna sui social, coinvolgendo gli utenti di Instagram per scegliere i loro nomi. Gli utenti hanno suggerito circa 80 nomi, e dai sei finalisti sono stati scelti Keiler Minogue per il maschio e Amy Schweinhouse per la femmina. Questi nomi sono omaggi a Kylie Minogue e Amy Winehouse. Inoltre, Amy ha recentemente dato alla luce un cucciolo, chiamato Ziros, in onore di una violenta tempesta.

Alcuni animali dello zoo sono diventati delle vere star, come l’orso polare Knut, presentato nel 2007 e deceduto nel 2011, il cui successo ha raddoppiato le visite al parco. Un altro popolare animaletto è stato Knautschke, un ippopotamo che, nato nel 1943, sopravvisse alla Seconda Guerra Mondiale e divenne un beniamino del pubblico. Nonostante il suo simpatico soprannome, Knautschke fu soppresso nel 1988 dopo un tragico incontro con il figlio Nante. In suo ricordo, è stata realizzata una scultura in bronzo, presente all’interno dello zoo.

Un episodio controverso è stato il nome di due formichieri, Benita e Adolpho. Benita, cresciuta a mano dopo essere stata abbandonata dalla madre, aveva un fratello maggiore di nome Adolpho. Questa scelta ha sollevato polemiche, con molti che hanno criticato l’accoppiata di nomi considerata inopportuna.

Prezzo speciale! Hill's Science Plan No Grain per cani
Articolo precedente
Aggiornamenti smartphone: novità da Samsung e Xiaomi in arrivo
Articolo successivo
Lago di Como, lusso e prezzi da capogiro per il relax
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.