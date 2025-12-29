6.6 C
Animali e Capodanno in Italia

In vista dei festeggiamenti per il Capodanno, l’Amministrazione comunale di Chianciano raccomanda un utilizzo moderato e responsabile di petardi e fuochi d’artificio. L’Amministrazione chiede di farlo per rispetto verso le altre persone che stanno festeggiando e anche verso gli animali domestici, che possono spaventarsi molto a causa dei forti rumori dei botti.

I proprietari di animali sono invitati a non lasciarli soli nelle ore vicine alla mezzanotte e a adottare tutte le precauzioni necessarie per tranquillizzarli. L’uso dei fuochi pirotecnici è consentito esclusivamente con prodotti regolarmente omologati, acquistati presso rivenditori autorizzati, seguendo scrupolosamente le istruzioni del produttore. È assolutamente vietato l’uso improprio, in luoghi non idonei o la maneggio da parte di minori.

