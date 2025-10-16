18.4 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Animali

Animali e Arte a Torino: un weekend per famiglie

Da stranotizie
Un fine settimana speciale dedicato all’arte si terrà presso Palazzo Perrone di San Martino, sede della Fondazione CRT, il 18 e 19 ottobre. L’evento è parte della manifestazione annuale “è cultura!”, promossa da ABI e ACRI, che offre visite guidate gratuite nelle sedi storiche delle banche e delle fondazioni in tutta Italia.

Sabato 18 ottobre, il Palazzo aprirà le sue porte per permettere al pubblico di visitare questa storica sede e scoprire il nuovo progetto espositivo della Fondazione Arte CRT, curato da Clemente Miccichè. L’esposizione “Il Museo Immaginario”, ispirata al Musée Imaginaire di André Malraux, mette in relazione artisti di diverse epoche con la storia barocca del Palazzo.

La Presidente della Fondazione CRT, Anna Maria Poggi, ha annunciato che questa edizione introduce novità significative, mirate a coinvolgere la comunità. Le nuove iniziative, tra cui il talk “Storie da Collezione” e attività per bambini e famiglie, intendono rendere la cultura accessibile a tutti e promuovere il dialogo tra memoria e futuro.

Nelle sale del Palazzo saranno esposte 44 opere della collezione Arte CRT, includendo fotografie e dipinti di artisti come Luigi Ghirri e Paola Pivi. Domenica 19 ottobre sarà dedicata alle famiglie, con attività specifiche per bambini dai 6 ai 10 anni. L’iniziativa “Operosi, potenti e mansueti – Animali a Palazzo” guiderà i partecipanti alla scoperta degli animali nelle opere esposte, analizzandone i significati simbolici.

Le attività per famiglie si terranno in due fasce orarie, con prenotazione obbligatoria.

