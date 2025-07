Animali Domestici: Sono Davvero il Miglior Amico dell’Uomo?

Negli ultimi anni, l’adozione di animali domestici è aumentata notevolmente, soprattutto in seguito alla pandemia di Covid-19. Recenti studi hanno esaminato gli effetti di questa scelta sulla vita dei proprietari, rivelando risultati sorprendenti.

La ricerca ha messo in luce che sebbene inizialmente l’adozione di un animale, come un cane, possa portare a un incremento del benessere e della felicità, questo effetto positivo tende a svanire rapidamente, in media dopo soli quattro mesi. Nei periodi successivi, i risultati suggeriscono una diminuzione nei livelli di calma, attività e soddisfazione personale tra i nuovi proprietari.

Questi dati aprono interrogativi sulle reali implicazioni dell’adozione di cani come animali domestici, suggerendo che la relazione tra uomo e animale potrebbe non essere sempre ottimale nel lungo periodo. Le evidenze raccolte indicano una complessità nell’impatto psicologico e comportamentale generato dalla presenza di un nuovo compagno a quattro zampe.