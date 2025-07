Animali Domestici: Miti e Realtà sul Loro Impatto Emotivo

Durante i lockdown del 2020, molte persone hanno scelto di adottare animali domestici per contrastare la solitudine. Recenti ricerche dell’Università ELTE Eötvös Loránd di Budapest, però, hanno messo in discussione l’efficacia di questa scelta.

Lo studio ha analizzato quasi 3.000 persone nel corso della pandemia, rivelando che 65 partecipanti hanno adottato un animale, mentre 75 ne hanno perso uno. Contrariamente alle aspettative, i risultati non hanno evidenziato che la presenza di un animale domestico contribuisse a un aumento del benessere psicologico. Eniko Kubinyi, a capo della ricerca, ha evidenziato come le informazioni raccolte siano state uniche, poiché derivate da persone non precedentemente inclini all’adozione di animali.

L’analisi ha dimostrato che, sebbene l’arrivo di un cane inizialmente generasse un senso temporaneo di gioia, a lungo termine i nuovi proprietari mostravano una diminuzione della calma e della soddisfazione nella vita. Sorprendentemente, la perdita di un animale domestico non ha comportato un impatto significativo sul benessere dei proprietari. La ricerca ha anche rivelato che l’adozione di un nuovo animale non alleviava la solitudine, contrariamente a quanto sostenuto da rifugi e aziende di cibo per animali, che spesso promuovono l’adozione come rimedio agli stati di isolamento.

Pubblicata su Scientific Reports, la ricerca evidenzia che la maggior parte degli individui che convivono con animali domestici non sperimentano effetti positivi duraturi sul loro benessere. Questo studio suggerisce che i vincoli instaurati durante la pandemia potrebbero aver condotto a decisioni impulsive, evidenziando la complessità delle relazioni fra esseri umani e animali.