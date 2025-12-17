Animali domestici in Italia

Nelle case degli italiani che vivono con animali domestici, la pulizia è spesso un momento delicato e può essere fonte di stress per gli animali. Secondo un’indagine condotta da Ipsos Doxa, per l’79% dei proprietari di animali domestici, il benessere dei loro pet è la priorità assoluta durante le faccende di casa.

La principale sfida per i proprietari di animali domestici è mantenere l’igiene generale della casa, seguita dalla gestione dei peli. Ciò spinge i due terzi dei proprietari a passare l’aspirapolvere quasi ogni giorno, con una percentuale più alta per coloro che hanno solo cani rispetto a coloro che hanno solo gatti.

Le zone più difficili da pulire a causa dei peli degli animali domestici sono divani e poltrone, seguiti da angoli e spazi nascosti, e poi tappeti e moquette. I letti e le coperte sono anche una sfida, soprattutto per i proprietari di gatti, che tendono a rivendicare questi spazi come propri.

Di fronte a queste difficoltà, emerge una forte richiesta di soluzioni dedicate, con il 89% dei proprietari che si dichiara favorevole all’acquisto di accessori per l’aspirapolvere specificamente pensati per chi ha animali domestici.

L’aspirapolvere è un nemico comune per cani e gatti, con il 36% degli animali che corre in altre stanze e il 27% che cerca un nascondiglio quando si accende. I rifugi preferiti durante la fuga sono la cuccia, lo spazio sotto il letto e una specifica stanza “sicura” della casa.

Dopo la pulizia, la priorità diventa il relax, con il divano come luogo preferito per riposare, seguito dalla vicinanza all’umano. La scelta del “posto perfetto” per gli animali domestici è guidata dalla comodità e morbidezza, seguita dal bisogno di sicurezza e dalla vicinanza al proprietario.