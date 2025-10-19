Animali domestici in Italia: sfide e soluzioni di pulizia

La presenza di animali domestici è diffusa in tutto il mondo, con il 56% delle famiglie che li ospita. Tuttavia, la gestione dei peli, delle impronte e delle macchie rappresenta una delle principali difficoltà quotidiane. In occasione della Giornata mondiale degli Animali, Dyson ha presentato i risultati di uno studio globale che ha coinvolto oltre 23.000 persone in 28 Paesi, rivelando che metà dei proprietari di animali utilizza la pulizia a umido, ma ancora fatica a gestire le tracce lasciate dai loro amici a quattro zampe.
La vita con animali comporta nuove sfide, come ciotole rovesciate e allergeni invisibili. Un quarto dei proprietari di cani e gatti afferma che gli strumenti di pulizia tradizionali non riescono a rimuovere efficacemente lo sporco legato agli animali. Uno studio successivo ha mostrato che meno della metà degli italiani limita i movimenti degli animali in casa, con le aree più comuni come salotto e cucina.
In Italia, il 40% dei gatti viene spazzolato settimanalmente, mentre solo il 33% dei cani riceve la stessa attenzione. La consapevolezza sui rischi associati al pelo degli animali è bassa; solo un italiano su quattro sa che il mantello può contenere pollini e virus.
In risposta a queste problematiche, Dyson ha introdotto l’aspirapolvere senza fili Piston Animal Submarine™, progettato per pulire efficacemente zone abitate da animali. Questo dispositivo dispone di tecnologie avanzate, come la spazzola All Floor Cones Sense, che gestisce peli e sporco su diversi tipi di pavimento. Inoltre, sono disponibili kit di toelettatura per facilitare la cura del mantello degli animali.
Quando si tratta di dispositivi di pulizia, è importante considerare il benessere degli animali domestici, abituandoli gradualmente agli elettrodomestici per evitare ansie. Inoltre, sono disponibili robot pulitori progettati per ridurre al minimo il disturbo agli animali.
