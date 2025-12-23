13.4 C
Animali domestici in Italia in aumento

Animali domestici in Italia in aumento

In Italia, la presenza di animali domestici nelle case è in aumento. Secondo i dati Istat dell’Indagine multiscopo “I cittadini e il tempo libero”, quasi quattro famiglie su dieci ospitano almeno un animale domestico, si tratta di circa 10 milioni di nuclei familiari. Complessivamente, nelle abitazioni italiane vivono oltre 25 milioni e mezzo di animali da compagnia.

I cani e i gatti sono gli animali più comuni, presenti nel 33,9% delle famiglie. In particolare, il 22,1% possiede almeno un cane, mentre il 17,4% ha uno o più gatti. La presenza di altri animali è più contenuta, con i pesci che riguardano il 3,2% delle famiglie e circa il 6% che possiede specie diverse, soprattutto uccelli e tartarughe.

La diffusione degli animali domestici non è uniforme sul territorio, con la quota più alta che si registra nel Centro Italia, dove il 42,7% delle famiglie accoglie almeno un animale. La dimensione dei Comuni incide anche, con quasi una famiglia su due che ha animali domestici nei piccoli centri sotto i 2mila abitanti.

La presenza di animali domestici varia anche in base alla tipologia familiare, con le coppie con figli di almeno 14 anni che li ospitano più frequentemente. La quota è salita di dieci punti percentuali in meno di vent’anni per le coppie senza figli con meno di 65 anni, raggiungendo il 47,9%. Non cresce solo il numero di famiglie con animali, ma anche l’impegno quotidiano nei loro confronti, con il 38,1% delle persone di 11 anni e più che dichiara di prendersi cura di animali domestici nel tempo libero.

