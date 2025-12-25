10.1 C
Roma
giovedì – 25 Dicembre 2025
Animali

Animali domestici in Italia

Da stranotizie
Animali domestici in Italia

Circa 10 milioni di famiglie italiane ospitano almeno un animale domestico, pari al 37,7% del totale. Complessivamente, si stima che siano presenti nelle case italiane circa 25,5 milioni di animali. Cani e gatti sono i più diffusi, con il 22,1% delle famiglie che ha almeno un cane e il 17,4% almeno un gatto, con una media di 1,3 cani e 1,8 gatti per famiglia.

Meno comuni sono pesci, uccelli e tartarughe, con rispettivamente il 3,2%, l’1,5% e l’1,3% delle famiglie che li possiede. La crescita maggiore riguarda le famiglie con cani, passate dal 20,7% al 22,1%, mentre i gatti registrano un lieve aumento, dal 16,4% al 17,4%. Gli altri animali domestici mostrano invece una leggera diminuzione, passando all’8,1%.

Per tipologia di famiglia, gli animali sono più presenti nelle coppie con figli, con il 51,2%, e nelle famiglie monogenitore con figli, con il 48,8%. Notevole è anche l’incremento tra le coppie senza figli con membri sotto i 65 anni, passate dal 38% al 47,9%. Il 38,1% degli italiani di 11 anni e più si prende cura di animali domestici, con il 23,8% che lo fa regolarmente almeno una volta alla settimana. La presenza di animali è più alta nel Centro Italia, con il 42,7%, e nei piccoli comuni fino a 2.000 abitanti, dove quasi metà delle famiglie, il 47,7%, ospita un animale domestico.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Viaggi nelle Dolomiti
Articolo successivo
Christmas Jazz a Catania
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.