Animali domestici in Italia

Circa 10 milioni di famiglie italiane ospitano almeno un animale domestico, pari al 37,7% del totale. Complessivamente, si stima che siano presenti nelle case italiane circa 25,5 milioni di animali. Cani e gatti sono i più diffusi, con il 22,1% delle famiglie che ha almeno un cane e il 17,4% almeno un gatto, con una media di 1,3 cani e 1,8 gatti per famiglia.

Meno comuni sono pesci, uccelli e tartarughe, con rispettivamente il 3,2%, l’1,5% e l’1,3% delle famiglie che li possiede. La crescita maggiore riguarda le famiglie con cani, passate dal 20,7% al 22,1%, mentre i gatti registrano un lieve aumento, dal 16,4% al 17,4%. Gli altri animali domestici mostrano invece una leggera diminuzione, passando all’8,1%.

Per tipologia di famiglia, gli animali sono più presenti nelle coppie con figli, con il 51,2%, e nelle famiglie monogenitore con figli, con il 48,8%. Notevole è anche l’incremento tra le coppie senza figli con membri sotto i 65 anni, passate dal 38% al 47,9%. Il 38,1% degli italiani di 11 anni e più si prende cura di animali domestici, con il 23,8% che lo fa regolarmente almeno una volta alla settimana. La presenza di animali è più alta nel Centro Italia, con il 42,7%, e nei piccoli comuni fino a 2.000 abitanti, dove quasi metà delle famiglie, il 47,7%, ospita un animale domestico.