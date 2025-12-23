Animali domestici in Italia

Più di 10 milioni di famiglie italiane, ovvero poco meno del 38% del totale, hanno almeno un animale domestico in casa. Si stima che siano circa 25 milioni e mezzo gli animali domestici presenti nelle case italiane. I cani e i gatti sono gli animali più presenti, in 4 famiglie su 10. Il 22,1% delle famiglie ha uno o più cani, mentre il 17,4% ha uno o più gatti.

Il numero medio di cani per famiglia è pari a 1,3, mentre quello dei gatti è di 1,8. La quota di famiglie che possiede pesci è del 3,2%, mentre circa il 6% delle famiglie ha altre specie di animali domestici, come uccelli e tartarughe.

La presenza di animali domestici varia a seconda della regione e della dimensione del comune. Il Centro Italia ha la quota più alta di famiglie con animali domestici, seguito dal Nord-est e dal Nord-ovest. La presenza di animali domestici è meno frequente nelle grandi città e più frequente nei comuni più piccoli.

La tipologia della famiglia influisce sulla presenza di animali domestici. Le coppie con figli grandi sono quelle che più frequentemente ospitano animali domestici, seguite dalle famiglie monogenitoriali con figli di almeno 14 anni. Le coppie senza figli con membri sotto i 65 anni mostrano un significativo interesse per gli animali domestici.

A occuparsi degli animali domestici sono soprattutto le donne, con una propensione maggiore rispetto agli uomini. Il 26,6% delle donne si occupa degli animali domestici con frequenza almeno settimanale, contro il 20,8% degli uomini. La differenza è presente a tutte le età e si annulla dopo i 65 anni.