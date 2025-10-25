Animali domestici e innovazione: Sora rivoluziona il gioco

L’app Sora ha rapidamente guadagnato popolarità, diventando una delle più scaricate in vari Paesi. Sora consente di creare video utilizzando l’intelligenza artificiale, partendo da semplici testi. Dopo circa un mese dal lancio, la piattaforma annuncia importanti aggiornamenti, tra cui nuove funzioni social e la possibilità di realizzare “camei digitali” con animali domestici.

Negli Stati Uniti e in Canada, Sora sta riscuotendo un successo notevole, attirando l’attenzione anche di chi non ha accesso diretto. OpenAI, la società dietro l’app, prevede di migliorare l’interfaccia per renderla simile a un social network, in modo da facilitare la scoperta di video popolari e di tendenza. Gli utenti potranno così prendere ispirazione dalle creazioni altrui.

Inoltre, saranno introdotti canali dedicati per comunità specifiche, aumentando le opportunità di interazione tra utenti con interessi simili. Un’altra novità interessante è la funzione di creare camei digitali. Gli utenti potranno caricare brevi video dei propri animali domestici o oggetti personali, e Sora genererà versioni virtuali da utilizzare in nuove scene.

OpenAI ha anche promesso funzionalità di editing video migliori, consentendo agli utenti di unire clip e montare i loro video più facilmente. Attualmente, Sora è disponibile principalmente negli Stati Uniti e in Canada, ma il lancio su Android è imminente, con la possibilità di pre-registrazione già attiva nel Google Play Store.