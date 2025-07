Animali domestici e cervello: quali migliorano la memoria?

Gli animali domestici svolgono un ruolo significativo nel migliorare la qualità della vita degli anziani, contribuendo sia all’attività fisica che alla stimolazione mentale. Recenti studi dell’Università di Ginevra, guidati dalla dottoressa Adriana Rostekova e pubblicati su Scientific Reports, hanno indagato quali animali siano più efficaci nel preservare le funzioni cognitive nella terza età.

L’analisi ha coinvolto oltre 50.000 partecipanti di età superiore ai 50 anni, monitorati per un periodo di 18 anni nell’ambito del progetto europeo SHARE. I risultati evidenziano che la presenza di animali in casa ha effetti positivi sul funzionamento cognitivo, con differenze marcate tra cani e gatti. In particolare, interagire con un cane è stato associato a una migliore memoria, mentre avere un gatto si è rivelato utile per le abilità verbali, aiutando gli anziani a esprimersi più fluentemente.

Lo studio ha escluso pesci e uccelli dal novero degli animali che apportano benefici cognitivi. Secondo la Rostekova, la loro presenza non mostra alcuna correlazione positiva con il declino cognitivo, suggerendo che gli effetti favorevoli siano più legati ai cani e ai gatti.

Un altro aspetto cruciale emerso è quello della stimolazione sociale. Vivere con un cane o un gatto non solo allevia la solitudine, un fattore di rischio per la demenza, ma favorisce anche interazioni sociali. I cani, in particolare, promuovono legami con altre persone durante passeggiate, mentre i gatti possono fornire supporto emotivo e agire come sostituti sociali.

La presenza di un animale domestico si conferma quindi una risorsa importante nella lotta contro il declino cognitivo, contribuendo a una vita più sana e attiva.