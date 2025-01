Animali domestici come figli? Cosa dice la scienza su di te

Negli ultimi anni, la percezione degli animali domestici è cambiata significativamente, con molte persone che li considerano membri della famiglia, trattandoli come figli. Questo comportamento ha attirato l’attenzione della scienza, che ha condotto studi per analizzare i tratti di personalità di chi manifesta questo attaccamento. Secondo recenti ricerche, le persone che amano i propri animali come fossero bambini presentano sette tratti distintivi: empatia, ricerca di compagnia, desiderio di amore incondizionato, soddisfazione personale, bisogno di responsabilità, supporto durante i momenti difficili e capacità parentali.

L’empatia, in particolare, è un tratto fondamentale, poiché le persone che ritengono il loro animale un figlio sono in grado di comprendere profondamente le emozioni e i bisogni dei loro amici a quattro zampe. Questa connessione si traduce in un legame autentico, in grado di migliorare l’autostima e la felicità dell’umano. Inoltre, il desiderio di amore incondizionato degli animali offre un affetto sincero, che contrasta con le difficoltà delle relazioni umane.

Il legame tra umano e animale non si limita solo alla soddisfazione dei bisogni fisici, come cibo e acqua, ma comprende anche un importante aspetto emotivo e psicologico. Le responsabilità assunte dai proprietari sono numerose, e gli animali domestici contribuiscono positivamente a superare i momenti di difficoltà, diventando veri e propri supporti emozionali.

Negli ultimi anni, si è assistito a un aumento delle spese destinate agli animali domestici, con i proprietari che investono in prodotti come passeggini, giocattoli e persino profumi realizzati da brand noti. È interessante notare che esistono passeggini per cani e gatti, riflettendo la crescente umanizzazione degli animali da compagnia. Questi accessori sono sempre più gettonati e i proprietari cercano di garantire la comodità e il benessere dei loro animali.

Un esempio recente è il profumo «Fefè», creato da Dolce e Gabbana, destinato ai cani, il quale è stato realizzato seguendo standard di sicurezza per animali. L’idea che gli animali possano ricevere trattamenti un tempo riservati solo agli umani è ora una realtà diffusa, attestando l’affetto e l’impegno dei pet mate nei confronti dei loro animali.