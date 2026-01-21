Animali domestici: 1 su 4 dorme nel letto del padrone in Europa

Un’indagine condotta in Europa ha rivelato che 1 animale domestico su 4 dorme nel letto del proprio padrone. Il sondaggio, commissionato da Galaxus e realizzato dall’istituto di ricerca YouGov su 5.125 persone, ha coinvolto i principali Paesi europei come Germania, Svizzera, Austria, Francia e Italia. Il risultato mostra una diffusione sorprendentemente alta di questa abitudine, con una particolare predilezione in Germania, dove fino a un terzo dei cani e dei gatti condivide il letto con i propri umani.

Circa il 50% delle famiglie europee possiede almeno un animale domestico. In Italia, il 40% degli intervistati dichiara di avere un animale e un ulteriore 25% ne ha più di uno. Francia e Austria registrano numeri simili, mentre in Svizzera la percentuale è leggermente inferiore. Tra gli animali prediletti, cani e gatti dominano la classifica, seguiti da piccoli animali come criceti, conigli, uccelli o pesci. Ogni Paese ha però le sue preferenze culturali: in Svizzera i gatti sono molto più comuni rispetto ai cani, mentre in Italia e Germania la proporzione tra cani e gatti è quasi 50 e 50.

La metà degli animali domestici preferisce la propria cuccia o gabbietta, mentre circa un terzo riposa sul divano. Un quarto, invece, sceglie le coperte calde del lettone. Questa tendenza è più accentuata in Germania rispetto agli altri Paesi analizzati. Per molti, lasciare che il proprio cane o gatto condivida il letto è semplice espressione di affetto e di forte legame emotivo. Numerose persone riferiscono che la presenza dell’animale accresce il senso di sicurezza e comfort, può ridurre lo stress, rafforza la relazione affettiva tra animale e proprietario e può creare un’atmosfera di vicinanza rassicurante, specialmente per chi vive da solo.

Tuttavia, gli esperti sottolineano alcuni potenziali pericoli per la salute legati alla condivisione del letto con animali domestici, soprattutto se non gestiti correttamente. Gli animali possono trasportare sul tessuto parassiti come pulci o zecche, batteri e germi presenti sul pelo o sulle zampe, allergeni che si trovano su peli e che si propagano attraverso le particelle ambientali. Le persone che soffrono di asma o allergie possono sperimentare un peggioramento dei sintomi, se condividono il letto con l’animale. La presenza di un animale nel letto può influenzare anche la qualità del sonno. Per i proprietari che desiderano mantenere questa abitudine in modo sano e sicuro, alcuni consigli includono assicurarsi che l’animale sia regolarmente spulciato e curato, mantenere una cuccia o un letto per animale pulito e comodo, considerare di far dormire l’animale nella stessa stanza ma non nel letto.