27.8 C
Roma
sabato – 9 Agosto 2025
Animali

Animali d’affezione: nuovi diritti per anziani e disabili

Da StraNotizie
Animali d’affezione: nuovi diritti per anziani e disabili

L’importanza degli animali domestici nel migliorare la qualità della vita è diventata oggetto di crescente attenzione, specialmente per gli anziani e le persone con disabilità. In questo contesto, la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato nuove regole per consentire l’accesso di animali d’affezione nelle strutture residenziali e semiresidenziali dedicate a queste categorie.

Tale provvedimento si inserisce nelle Linee operative per la gestione integrata di persone e animali da compagnia, elaborate da un team interdisciplinare. Diversi studi hanno evidenziato come la presenza di cani e gatti possa contribuire in modo significativo al benessere psicologico, riducendo ansia e stress, oltre a favorire il movimento e generare emozioni positive.

Con questa iniziativa, l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, ha evidenziato il riconoscimento del valore affettivo e terapeutico degli animali da compagnia, sottolineando l’importanza di mantenere e nutrire il legame tra ospiti e i loro animali, anche in situazioni di fragilità.

Le nuove regole stabiliscono che l’accesso di cani e gatti deve avvenire mediante richiesta scritta alla direzione della struttura. Gli animali devono essere registrati e accompagnati da documentazione sanitaria e assicurativa. Sono previsti requisiti specifici per la loro gestione durante le visite, come il guinzaglio per i cani e l’uso del trasportino per i gatti.

Ogni struttura avrà il compito di elaborare regolamenti per gestire l’accesso degli animali in diverse aree, garantendo al contempo protocolli di igiene e sicurezza. Con queste misure, l’Emilia-Romagna si propone di migliorare il supporto a una vasta gamma di cittadini attraverso il legame speciale tra animali e persone.

Prezzo speciale! Hill's Science Plan No Grain per cani
Articolo precedente
Turismo balneare 2025: prezzi alle stelle e famiglie assenti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.