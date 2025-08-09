Animali d’affezione: nuovi diritti per anziani e disabili

L’importanza degli animali domestici nel migliorare la qualità della vita è diventata oggetto di crescente attenzione, specialmente per gli anziani e le persone con disabilità. In questo contesto, la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato nuove regole per consentire l’accesso di animali d’affezione nelle strutture residenziali e semiresidenziali dedicate a queste categorie.

Tale provvedimento si inserisce nelle Linee operative per la gestione integrata di persone e animali da compagnia, elaborate da un team interdisciplinare. Diversi studi hanno evidenziato come la presenza di cani e gatti possa contribuire in modo significativo al benessere psicologico, riducendo ansia e stress, oltre a favorire il movimento e generare emozioni positive.

Con questa iniziativa, l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, ha evidenziato il riconoscimento del valore affettivo e terapeutico degli animali da compagnia, sottolineando l’importanza di mantenere e nutrire il legame tra ospiti e i loro animali, anche in situazioni di fragilità.

Le nuove regole stabiliscono che l’accesso di cani e gatti deve avvenire mediante richiesta scritta alla direzione della struttura. Gli animali devono essere registrati e accompagnati da documentazione sanitaria e assicurativa. Sono previsti requisiti specifici per la loro gestione durante le visite, come il guinzaglio per i cani e l’uso del trasportino per i gatti.

Ogni struttura avrà il compito di elaborare regolamenti per gestire l’accesso degli animali in diverse aree, garantendo al contempo protocolli di igiene e sicurezza. Con queste misure, l’Emilia-Romagna si propone di migliorare il supporto a una vasta gamma di cittadini attraverso il legame speciale tra animali e persone.