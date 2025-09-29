Animali da reddito in adozione all’Enpa di Monza

Il canile-gattile dell’Enpa di Monza accoglie non solo cani e gatti, ma anche numerosi animali da reddito abbandonati, che possono diventare ottimi compagni di vita. L’Enpa di Monza è tra i pochi rifugi che ospitano questi animali, tra cui galli, galline, oche, papere, conigli, capre, pecore, asini e cavalli, tutti in cerca di una famiglia.

Molti di questi animali provengono da situazioni di abbandono e non sempre da sequestri. È comune trovare animali vaganti, proprio come accade con i cani e i gatti. Ad esempio, recentemente sono state trovate sei capre in diverse località, tra cui un cimitero. Queste capre sfuggono spesso a allevamenti abusivi, dove sono destinate a macellazione illegale.

Altri animali, come galli e galline, sono stati salvati da insediamenti abusivi, dove vivevano in condizioni precarie. L’obiettivo dell’Enpa è recuperare e curare questi animali, cercando famiglie pronte a offrir loro un ambiente adeguato, lontano dalle gabbie e da destini cruente. Anche le galline, che possono essere affettuose e instaurare legami con le persone, hanno bisogno di spazi adeguati e cure.

Il rifugio accoglie anche conigli e cavie, spesso abbandonati dai proprietari a causa della loro gestione considerata difficile. Questi animali, se educati, possono vivere serenamente in casa e instaurare relazioni affettuose. Le cavie, in particolare, soffrono molto la solitudine, quindi si consiglia l’adozione in coppia per rivelarne la loro simpatia e dolcezza.