Animali da compagnia in Italia

In Italia, circa 22,5 milioni di animali domestici vivono con 10 milioni di famiglie, ovvero 4 famiglie su 10. Si pensa che siano soprattutto le persone sole e anziane ad avere animali da compagnia, ma i dati dell’Istat raccontano una storia diversa. L’aumento degli animali di affezione nelle case è dovuto soprattutto alle scelte di famiglie con figli, in particolare dai 14 anni in su.

Fra le coppie con figli grandi e le famiglie mono-genitore con figli di almeno 14 anni, circa la metà ospita almeno un animale. La percentuale scende tra le coppie con figli piccoli e i mono-genitori di figli sempre di età inferiore ai 14 anni. Le persone sole hanno un tasso di presenza di animali domestici inferiore, con il 30,8% di quelle con meno di 64 anni e il 22,7% di quelle over 65.

A livello territoriale, gli animali domestici sono meno presenti nei grandi centri urbani e più comuni nei piccoli centri. Nei Comuni sotto i 2mila abitanti sono presenti nella metà delle famiglie, probabilmente a causa della maggiore disponibilità di spazi verdi e dimensioni abitative più ampie. I cani e i gatti sono gli animali domestici più comuni e vivono in un terzo delle famiglie italiane. Altri animali come pesci, uccelli e tartarughe sono più rari e piacciono soprattutto alle famiglie con figli sotto i 14 anni.