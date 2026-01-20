11.6 C
Roma
martedì – 20 Gennaio 2026
Animali

Animali da compagnia in Italia

Da stranotizie
Animali da compagnia in Italia

In Italia, circa 22,5 milioni di animali domestici vivono con 10 milioni di famiglie, ovvero 4 famiglie su 10. Si pensa che siano soprattutto le persone sole e anziane ad avere animali da compagnia, ma i dati dell’Istat raccontano una storia diversa. L’aumento degli animali di affezione nelle case è dovuto soprattutto alle scelte di famiglie con figli, in particolare dai 14 anni in su.

Fra le coppie con figli grandi e le famiglie mono-genitore con figli di almeno 14 anni, circa la metà ospita almeno un animale. La percentuale scende tra le coppie con figli piccoli e i mono-genitori di figli sempre di età inferiore ai 14 anni. Le persone sole hanno un tasso di presenza di animali domestici inferiore, con il 30,8% di quelle con meno di 64 anni e il 22,7% di quelle over 65.

A livello territoriale, gli animali domestici sono meno presenti nei grandi centri urbani e più comuni nei piccoli centri. Nei Comuni sotto i 2mila abitanti sono presenti nella metà delle famiglie, probabilmente a causa della maggiore disponibilità di spazi verdi e dimensioni abitative più ampie. I cani e i gatti sono gli animali domestici più comuni e vivono in un terzo delle famiglie italiane. Altri animali come pesci, uccelli e tartarughe sono più rari e piacciono soprattutto alle famiglie con figli sotto i 14 anni.

Articolo precedente
Vacanze di Carnevale Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.