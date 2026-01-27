Animali da compagnia in Italia

In Italia, ci sono 22,5 milioni di animali da compagnia che vivono nelle case degli italiani. Secondo l’Istat, 10 milioni di famiglie possiedono almeno un animale da compagnia, principalmente cani e gatti. Questi animali non solo sono compagni di vita, ma anche alleati della salute dei loro padroni, con effetti benefici su stress, ansia, depressione e salute cardiovascolare.

Tuttavia, il costo per curarli è in aumento. Il conto, certificato dalla Ragioneria generale dello Stato, è raddoppiato in nove anni, passando da 642,14 milioni a 1.236,96 milioni. La maggior parte delle spese è legata alle visite veterinarie e ai farmaci, i cui costi sono più che raddoppiati, raggiungendo i 320 milioni.

I costi pesano sui bilanci delle famiglie, ma ci sono strumenti per risparmiare. Le spese veterinarie possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi, con un limite di 550 euro e un valore massimo di sconto di circa 80 euro. Inoltre, è stato introdotto un contributo specifico per gli over 65, ma le risorse sono limitate.

Un’altra voce di spesa che potrebbe avere un impatto meno pesante sulle tasche delle famiglie è quella per i farmaci. I principi attivi destinati alla cura di animali costano molto di più rispetto a quelli per uso umano. Ad esempio, un diuretico per animali costa tra 12,70 e 13,40 euro, contro gli 1,72 euro di quello umano. Il problema ha radici antiche e il mercato dei farmaci veterinari è più limitato di quello umano, con prezzi più alti e non negoziati dall’Aifa.

Il ministero della Salute ha discusso del problema dei prezzi dei farmaci per animali, con il presidente di Federfarma Marco Cossolo che ha ricordato la liberalizzazione dei prezzi del 1992, che non ha portato a una riduzione dei costi. Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha ribadito l’intenzione del Governo di intervenire per rendere sostenibile la cura degli animali. Infine, il Presidente Fenagifar Vladimiro Grieco ha puntato il dito contro l’antimicrobico-resistenza, chiedendo una maggiore attenzione sui farmaci per uso veterinario domestico.