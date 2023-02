Anigaduo 20W USB C Rapido Caricatore Per iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/12/11/XS/XS Max/XR/X, iPad, AirPods, USBC PD 3.0 Caricabatterie Spina Alimentatore Presa Carica Spinotto Muro Ricarica

Descrizione prodotto

Compatibilità universale

Il caricabatterie USB C da 20W è compatibile con iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/12/11 SE XR/XS/XS Max, AirPods Pro e altri dispositivi USB C.

Ricarica rapida a 20W

Grazie all’incredibile velocità della porta di uscita USB C, la spina Anigaduo può caricare il vostro iPhone fino al 50% della capacità in 30 minuti.

Compatto e portatile

Con dimensioni ridotte, il caricatore USB C di Anigaduo è compatto e leggero, si può facilmente mettere in tasca e portare in giro.

Protezione multipla

Costituito da materiali ignifughi e da protezioni multiple per evitare il sovraccarico, l’overflow e il surriscaldamento.

Anigaduo USB C Caricatore

Porte di Ricarica

USB C

USB C

USB C/C-L Kabel

USB C

USB C/C-L Kabel

Per iPhone serie 14

✔

✔

✔

✔

✔

Per iPhone serie 13

✔

✔

✔

✔

✔

Per iPhone serie 12

✔

✔

✔

✔

✔

Per iPhone serie 11

✔

✔

✔

✔

✔

Per iPhone serie X

✔

✔

✔

✔

✔

