Graduatorie provinciali per le supplenze, è corsa contro il tempo per un mezzo milione di precari. Lo denuncia Anief, chiedendo la proroga e rilancia i ricorsi per esclusi e contro tabella di valutazione dei titoli. La scadenza, fissata dal ministero dell’Istruzione per giovedì 6 agosto, crea molti timori, perché tanti precari rischiano di non fare in tempo a presentare la domanda per l’inserimento nei nuovi elenchi digitalizzati delle graduatorie provinciali: i rallentamenti e blocchi continui del sistema telematico Istanze On Line non hanno infatti permesso di potersi inserire nelle nuove liste di attesa (VIDEO).

Fonte