Anie, bonus edilizi: pronti con proposte di aiuto alle imprese senza squilibri per finanze dello stato

– “Se guardiamo alle filiere delle rinnovabili, dei componenti e sistemi per gli impianti e degli ascensori, tre settori dove uniamo innovazione tecnologica ed efficienza energetica, possiamo dire che il sistema delle detrazioni ha avuto per ANIE effettivamente una dinamica propulsiva sul mercato. Installare tecnologie innovative capaci di generare saving termici ed energetici , come un semplice termostato intelligente regolabile da remoto, con un bonus del 65% dal nostro punto di vista ha effetti positivi, che l’attuale scelta del governo rischia di fermare”. Così Filippo Girardi, presidente di ANIE Federazione.

“Una maggiore efficienza energetica nel sistema Paese – ha aggiunto – è una leva di vantaggio anche per la filiera delle costruzioni. Stabilità è la parola chiave, crediamo, per affrontare con il giusto spirito un sistema regolatorio che va senz’altro rivisto, non azzerato. Mi auguro che nei prossimi giorni si possa lavorare per creare un quadro normativo stabile in materia di detrazioni fiscali quadro, troppo spesso oggetto di modifiche e variazioni che negli ultimi anni hanno creato incertezza anche tra le aziende che ANIE rappresenta. Faremo delle proposte sia sul fronte dei cosiddetti bonus casa ed ecobonus, sia sul fronte della possibilità della cessione del credito e sconto in fattura che si sono dimostrati degli utili strumenti”.

“Se storture ci sono state, com’è risultato evidente – ha concluso –, la chiave di lettura dovrebbe essere un maggior rigore nei controlli, non certo nella rinuncia a un boosting importante di mercato”.