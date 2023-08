Angus Cloud, le strazianti parole della madre sulla causa della morte

Lo scorso 31 luglio Angus Cloud è morto e da subito i media americani hanno ipotizzato che il ragazzo potessi essersi tolto la vita. A 24 ore dalla scomparsa dell’attore di Euphoria TMZ ha pubblicato la telefonata in cui madre, Lisa Cloud, chiedeva aiuto al 911 e parlava di overdose. Adesso la donna in un post Facebook ha specificato che suo figlio non ha deciso di mettere fine alla sua vita intenzionalmente.

Angus Cloud’s mom took to her Facebook and shared details that led her to believe his overdose was accidental.

She also said that he wasn’t showing any signs of mental health issues the day that passed. pic.twitter.com/2MxhDLTgfo

