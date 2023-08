Angus Cloud: causa della morte, la chiamata della madre e l’addio dei colleghi

Ieri notte i media americani hanno annunciato la scomparsa di Angus Cloud e poco dopo la famiglia ha rilasciato un comunicato in cui si faceva riferimento anche alla battaglia del ragazzo per la sua salute mentale. Oggi TMZ ha pubblicato la chiamata che la madre dell’attore ha fatto al 911, la donna nell’audio parla di una possibile overdose: “Abbiamo appreso che il dipartimento di Polizia di Oakland ha risposto a una chiamata al 911 fatta intorno alle 11:30 di lunedì. La telefonata è stata fatta dalla madre di Cloud. Lei ha riferito di una possibile overdose e ha detto che Angus non aveva battito al polso. Alla fine è stato dichiarato morto sul posto. La polizia ci ha assicurato che è stata avviata un’indagine“.

Angus Cloud, le rivelazioni di una fonte a Page Six.

“La madre di Angus Cloud ha riferito di una possibile overdose dopo che lunedì mattina ha trovato suo figlio che non rispondeva. La donna alle 11:30 ha chiamato il 911 e ha parlato di una possibile overdose dopo aver trovato il ragazzo senza battito. Il dipartimento di polizia di Oakland ha dichiarato l’attore morto sul posto. La tragica scomparsa di Cloud arriva poche settimane dopo la morte del padre, al quale era molto legato. Una fonte ha detto a noi di Page Six che Cloud stava combattendo contro sé stesso. La nostra fonte ci ha detto che il ragazzo aveva confessato di aver pensato di farla finita dopo essere tornato dalla sepoltura di suo padre in Irlanda”.

L’addio dei colleghi.

Il profilo ufficiale di Euphoria ha scritto: “Siamo incredibilmente rattristati nell’apprendere della scomparsa di Angus Cloud. Aveva un talento immenso ed era una parte amata della famiglia HBO ed Euphoria. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento difficile“. Javon Walton su Instagram ha scritto: “Resta sereno fratello. Per Sempre famiglia“.