Anguilla: La crescita economica grazie ai domini .ai

Da StraNotizie
Anguilla, un piccolo territorio britannico nei Caraibi, ha scoperto una nuova fonte di reddito grazie alla registrazione del dominio .ai, ora molto richiesta nel settore dell’intelligenza artificiale. A differenza di altre nazioni, che hanno ricevuto domini come .us o .uk, Anguilla ha ottenuto il .ai, che oggi vale milioni.

Tradizionalmente, l’economia di Anguilla si basava principalmente sul turismo e sulla pesca. Tuttavia, nel corso dell’ultimo anno, il governo ha incassato circa 35 milioni di dollari dalla vendita dei diritti sul dominio .ai. Questo rappresenta oltre il 20% delle entrate nazionali. La registrazione costa 140 dollari per due anni, e il 90% dei domini è stato rinnovato.

Per gestire e monitorare le vendite, Anguilla ha stipulato un accordo quinquennale con la compagnia tecnologica statunitense Identity Digital, specializzata nei registri di domini internet. Attualmente, ci sono circa 600.000 domini registrati, e si prevede che nel 2027 le entrate supereranno i 54 milioni di dollari.

Grazie a questi fondi, Anguilla sta finanziando l’espansione dell’aeroporto centrale, con un nuovo terminal e una nuova pista del valore di 175 milioni di dollari. L’aeroporto, infatti, è spesso sopraffatto dal numero di voli, soprattutto durante il periodo di Capodanno, quando gli aerei da St. Maarten atterrano ad Anguilla per mancanza di spazio.

Altri paesi, come Montenegro e Tuvalu, hanno visto simili vantaggi economici dai loro domini. Ironia della sorte, quando questi domini furono assegnati, molti di questi paesi non avevano nemmeno accesso a internet.

