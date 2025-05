Angoscia per ogni sua azione

Marina Berlusconi ha elogiato la premier Giorgia Meloni, sottolineando il suo impegno per mantenere uniti Italia, Europa e America, e ha affermato che le politiche sui dazi di Meloni sono corrette, evidenziando i danni che i controdazi possono causare. Durante l’inaugurazione della libreria Rizzoli a Milano, Berlusconi ha dichiarato che il governo Meloni sta operando bene e con responsabilità nella gestione della finanza pubblica.

Al contrario, ha espresso dure critiche nei confronti di Donald Trump, affermando che nei suoi primi 100 giorni da presidente ha inflitto un colpo durissimo alla credibilità dell’America e dell’Occidente, mettendo in crisi l’ordine politico ed economico costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Berlusconi ha manifestato la sua preoccupazione per le azioni di Trump, specificando che l’amministrazione dell’ex presidente ha aperto una profonda ferita per la credibilità dei mercati finanziari.

Ha esortato a sperare che Trump sia costretto a rivedere le sue decisioni a causa dei problemi che esse hanno causato. Nonostante le sue critiche, Berlusconi ha precisato di non voler apparire troppo pessimista, ribadendo che l’America è molto di più di Trump. In precedenti dichiarazioni, aveva espresso una posizione critica anche rispetto ad alcuni aspetti del governo Meloni relativi a giustizia sociale e diritti LGBTQIA+, rivelando una sintonia con posizioni di sinistra. A febbraio, aveva già critico il tentativo di Trump di cambiare il nome del Golfo del Messico.

