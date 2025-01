Angioedema ereditario, Ema accetta la domanda Aic per donidalorsen

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha accettato la richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) da parte di Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V. per donidalorsen, un farmaco sperimentale per il trattamento profilattico dell’angioedema ereditario (Hae). Questa malattia genetica rara, potenzialmente letale, provoca attacchi ricorrenti di grave gonfiore in varie parti del corpo. La domanda di Aic si basa sui risultati positivi ottenuti negli studi clinici di fase 3, Oasis-Hae e OasisPlus, in cui donidalorsen è stato somministrato ogni 4 o 8 settimane.

Il farmaco mira a ridurre la produzione di prekallikreina (Pkk), interrompendo così il processo che causa gli attacchi di Hae. Se approvato, rappresenterà il primo farmaco di questa categoria mirato all’Rna, offrendo una nuova opzione terapeutica per i pazienti. Andy Hodge, Ceo di Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, ha sottolineato che l’accettazione della domanda è una significativa pietra miliare, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei pazienti in Europa.

Negli studi clinici, donidalorsen ha dimostrato una riduzione significativa e duratura del tasso di attacchi di Hae. In particolare, negli studi Oasis-Hae e OasisPlus, è stata osservata una diminuzione dei tassi di attacchi mensili di Hae e un miglioramento della qualità della vita nei pazienti trattati. Inoltre, nel gruppo con somministrazione ogni 4 settimane, il 91% dei pazienti ha riportato un buon controllo della malattia.

Nello studio prospettico di switch OasisPlus, i pazienti che hanno cambiato a donidalorsen da altri trattamenti hanno sperimentato una riduzione del 62% dei tassi medi di attacchi mensili, con l’84% dei pazienti che ha preferito il nuovo trattamento. Dati aggiuntivi dallo studio di fase 2 Ole hanno mostrato una riduzione media del 96% nei tassi di attacco di Hae fino a due anni. Il farmaco ha mostrato un buon profilo di sicurezza e tollerabilità, con eventi avversi principalmente lievi o moderati.

Alessandro Lattuada, Managing Director di Otsuka Pharmaceutical Italy, ha evidenziato l’impegno dell’azienda nella lotta alle malattie rare e la collaborazione con Ionis per lo sviluppo di nuove opzioni terapeutiche. L’approvazione di donidalorsen rappresenterebbe un passo importante per migliorare la cura e la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.