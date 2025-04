Angina Pectoris: Comprendere il Dolore Interiore

Antonello Fassari, noto attore italiano, ha lottato contro angina pectoris, ansia e depressione. La sua battaglia contro la salute mentale è iniziata dopo la separazione dalla moglie Maria Fano nel 2005, un matrimonio che durò 23 anni. In un’intervista del 2024, aveva espresso gratitudine per le cure che aveva ricevuto, affermando: “Fortunatamente le cure mediche e le attenzioni di persone preparate mi hanno salvato la vita”. Tuttavia, la situazione cardiaca si è rivelata grave; Fassari descriveva l’angina pectoris come “qualcosa che mi mordeva”. Nonostante le avversità, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, anticipando la settima stagione della serie “I Cesaroni”, dove interpretava il personaggio di Cesare Cesaroni.

Il 5 aprile 2025, è deceduto all’età di 72 anni. Il suo amico e collega Claudio Amendola ha espresso il suo dolore per la perdita, dichiarando di non essere stato preparato alla notizia nonostante la consapevolezza della malattia di Fassari. Amendola ha rivelato che le condizioni di Fassari erano peggiorate nel mese precedente e che il team lo aspettava sul set con la speranza che potesse tornare a lavorare.

L’angina pectoris, che Fassari ha sofferto, è causata da ischemia miocardica transitoria e si manifesta con dolore toracico. Può irradiare a spalle, braccia, collo e mandibola. Ci sono vari tipi di angina, tra cui quella stabile, instabile e secondaria, che può rendere critica la situazione senza causare danni permanenti al cuore. La malattia non deve essere sottovalutata, e trovare tempo per le cure è fondamentale.