Angie Stone: Tragedia Stradale a Montgomery Dopo un Concerto

La cantante soul e R&B Angie Stone è morta in un incidente stradale a Montgomery, Alabama, all’età di 63 anni. L’incidente è avvenuto nella mattina del 1 marzo, quando il furgone su cui viaggiava, insieme ad altri nove passeggeri, si è ribaltato. Nonostante fosse l’unica vittima, le circostanze dell’incidente rimangono drammatiche, con il furgone che ha sfondato un guard rail prima di schiantarsi. La figlia Diamond Stone ha annunciato la sua morte su Facebook, esprimendo il dolore per la perdita della madre.

Angie Stone, conosciuta per canzoni come “No More Rain (In This Cloud)” e “Wish I Didn’t Miss You”, ha avuto una carriera che l’ha vista candidata a tre Grammy Awards. Iniziò la sua carriera musicale a 16 anni con il gruppo hip-hop femminile The Sequence, con cui raggiunse una certa popolarità nella scena musicale degli anni ’70. La loro canzone “Funk You Up” è stata successivamente remixata da artisti come Dr. Dre e Bruno Mars.

Oltre alla musica, Stone ha anche recitato in diversi film, tra cui “The Hot Chick” e “The Fighting Temptations”. Riguardo alla sua carriera, ha dichiarato che l’essere stata parte del primo gruppo rap tutto al femminile con un disco originale rappresenta un traguardo significativo. Sottolineando la sua versatilità, ha anche affermato di guadagnare di più come cantautrice. Anche i suoi figli, Diamond Stone e Swayvo Twain, hanno intrapreso carriere musicali.