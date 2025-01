Angelo Sotgiu massacrato per la gaffe di Capodanno

Ieri sera, Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri ha chiuso il 2024 e dato il benvenuto al 2025 con un linguaggio colorito, dovuto a problemi tecnici con il suo microfono. Durante il suo esibizione, ha rivolto insulti ai fonici e al team tecnico de L’Anno Che Verrà, esprimendo il suo disappunto con frasi come “Buon anno teste di ca**o” e chiedendo ripetutamente di aprire il microfono mentre il countdown finale si avvicinava. L’audio delle sue esternazioni è diventato subito virale, portando a una valanga di critiche sul profilo Instagram della band.

Le reazioni da parte del pubblico non si sono fatte attendere. Molti commentatori hanno sottolineato l’inappropriato uso del linguaggio, con frasi come “Ammazza che uscita di classe a chiusura concerto” e “Complimenti per il linguaggio, dovreste baciare a terra per essere ancora su un palco”. Altri hanno ritenuto che Angelo dovesse delle scuse a chi stava lavorando, mentre altri ancora si sono chiesti se nell’album "Il Natale Degli Angeli" ci fosse un brano intitolato "Teste di C4zz0".

I commenti negativi si sono concentrati sulla percezione che eventi di questo tipo possano derivare da un’assenza di professionalità o dalla presenza di artisti che, a detta di alcuni, dovrebbero esser sulla via del riposo a quell’ora del Capodanno. Nonostante le polemiche, Sotgiu non ha rilasciato alcun commento ufficiale, né sui social né tramite comunicati stampa, scegliendo invece di rimanere in silenzio sul tema.

La situazione ha portato a riflessioni sull’atteggiamento di alcuni artisti e sul modo in cui si comportano in contesti pubblici, specialmente quando si tratta di importanti eventi come la celebrazione di Capodanno. Mentre il 2025 è iniziato con queste controversie, è probabile che nei prossimi giorni l’attenzione si sposterà su altri argomenti, lasciando questo incidente come un momento discutibile nella carriera di Sotgiu.